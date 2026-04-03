04:35 03.04.2026
Трамп заявил, что не позволит ИИ принимать решения о применении оружия
Трамп заявил, что не позволит ИИ принимать решения о применении оружия
© REUTERS / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит искусственному интеллекту (ИИ) самостоятельно принимать решения об использовании вооружения на поражение.
"Я уважаю ИИ. Но это решение, которое должен принимать президент при условии, что он компетентен", - сказал Трамп журналу Time.
Как сообщает издание, американский лидер считает, что люди всегда будут сохранять контроль над цепочкой командования.
Ранее агентство Рейтер передавало, что военное министерство США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы ИИ Maven, которая уже применяется в нанесении ударов по Ирану.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
СМИ: Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении Трампа
3 апреля, 04:33
 
