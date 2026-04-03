Трамп заявил, что не позволит ИИ принимать решения о применении оружия

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит искусственному интеллекту (ИИ) самостоятельно принимать решения об использовании вооружения на поражение.

Как сообщает издание, американский лидер считает, что люди всегда будут сохранять контроль над цепочкой командования.