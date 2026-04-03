План строительства бального зала в Белом доме одобрен, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Национальная комиссия по планированию столицы одобрила его планы по строительству бального зала на месте Восточного крыла Белого дома.

В четверг Национальная комиссия по планированию столицы, состоящая из назначенцев президента Трампа , одобрила проект нового бального зала Белого дома, несмотря на большое количество критики.

"Я хочу поблагодарить трудолюбивых членов комиссии и сотрудников Национальной комиссии по планированию столицы, которые только что подавляющим большинством голосов – восемь против одного – одобрили великолепный Бальный зал Белого дома", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что на протяжении более чем 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме для торжественных приёмов. По его словам, это большая честь стать первым президентом, который наконец приступил к реализации этого "столь необходимого проекта".

Ранее окружной суд в Вашингтоне постановил, что президент США должен приостановить строительство, так как проекты с таким значительным финансированием не могут осуществляться исполнительной властью без согласия законодателей. Трамп пообещал, что решение будет обжаловано, поскольку деньги на проект поступают от частных инвесторов и средства налогоплательщиков не требуются.