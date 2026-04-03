В США забили тревогу из-за того, что Трамп скрыл про Иран

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время вчерашнего обращения к нации умолчал о том, что Иран способен более жестко ответить на атаки Вашингтона, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
"Иран может ответить более жесткими ударами по нефтяным и энергетическим предприятиям в регионе, но упоминание об этом означало бы открытое заявление о том, что иранцы все еще способны на войну и не играют по нашим правилам", — говорится в материале.
Как отмечает издание, хозяин Белого дома вместо этого предпочел ограничиться общим заявлением о том, что о росте цен на бензин беспокоиться не стоит, переложив ответственность за происходящее на мировых рынках на всех остальных.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.