В США забили тревогу из-за того, что Трамп скрыл про Иран - РИА Новости, 03.04.2026
01:00 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/tramp-2084885670.html
В США забили тревогу из-за того, что Трамп скрыл про Иран
Президент США Дональд Трамп во время вчерашнего обращения к нации умолчал о том, что Иран способен более жестко ответить на атаки Вашингтона, пишет американский РИА Новости, 03.04.2026
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи
RS: Трамп умолчал о способности Ирана жестко ответить на удары США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время вчерашнего обращения к нации умолчал о том, что Иран способен более жестко ответить на атаки Вашингтона, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
"Иран может ответить более жесткими ударами по нефтяным и энергетическим предприятиям в регионе, но упоминание об этом означало бы открытое заявление о том, что иранцы все еще способны на войну и не играют по нашим правилам", — говорится в материале.
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с покойными аятоллами Али Хаменеи и Рухоллой Хомейни - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Иран ответил на угрозу Трампа отбросить страну в каменный век
2 апреля, 17:37
Как отмечает издание, хозяин Белого дома вместо этого предпочел ограничиться общим заявлением о том, что о росте цен на бензин беспокоиться не стоит, переложив ответственность за происходящее на мировых рынках на всех остальных.
Минувшей ночью Трамп выступил с обращением к нации по теме операции США против Ирана. Он заявил, что Вашингтон очень близок к достижению своих целей, при этом он пообещал нанесение мощных ударов в течение двух-трех недель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Иранский флаг и факел газовой горелки на нефтедобывающей платформе - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Иран силой добьется компенсации ущерба от атак США, заявили в ВС Ирана
2 апреля, 23:25
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаАли Хаменеи
 
 
