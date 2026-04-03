"Точно будет отказ": российский лыжник не верит в справедливость FIS
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев в интервью РИА Новости заявил, что не будет подавать заявку в Международную федерацию...
2026-04-03T15:23:00+03:00
"Точно будет отказ": российский лыжник не верит в справедливость FIS
Терентьев заявил, что не собирается подавать заявку в FIS на нейтральный статус
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев в интервью РИА Новости заявил, что не будет подавать заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) на нейтральный статус.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
"Не подавался и не собираюсь. Точно будет отказ. От меня ничего не зависит", - подчеркнул Терентьев.
Также лыжник признался, что не следил за международными стартами до того момента, как допустили россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
"Не было интереса. Выпал из этого процесса. Максимум видел ролики, где в финале всех обыгрывал Клебо. О том, что он взял шесть медалей из шести на чемпионате мира, я узнал через два дня. Грустно, что всего двоих из наших допустили. Непонятно, что будет в следующем году", - отметил Тереньев.
Полностью интервью с Александром Терентьевым читайте в субботу на сайте РИА Новости.