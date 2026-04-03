Телегин погасил долг в 71 миллион рублей
Телегин погасил долг в 71 миллион рублей
Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Иван Телегин погасил задолженность в размере свыше 71 миллиона рублей, следует из судебных и других материалов,... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Иван Телегин погасил задолженность в размере свыше 71 миллиона рублей, следует из судебных и других материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как сказано в материалах, в настоящее время за спортсменом не числится задолженностей.
Ранее судебные приставы объявили в розыск имущество спортсмена, его долги превышали 71,3 миллиона рублей. Часть из них образовалась перед бывшей супругой Телегина — заслуженной артисткой России Пелагеей.
Телегин — чемпион Олимпийских игр 2018 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина. После трех сезонов в составе омского "Авангарда" в 2021-2024 годах 34-летний форвард на профессиональном уровне не выступал.
