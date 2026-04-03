15:55 03.04.2026 (обновлено: 17:34 03.04.2026)
Телегин погасил долги после развода с Пелагеей
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Иван Телегин погасил долги в размере свыше 71,3 млн рублей, сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По информации источника, в настоящее время за спортсменом не числится задолженностей.
В феврале в СМИ сообщалось, что имущество Телегина было объявлено в розыск из-за непогашенных долгов, в том числе в пользу его бывшей жены, певицы Пелагеи. Уточнялось, что сумма задолженности превысила 71,3 млн рублей и образовалась в том числе из-за просрочек по ипотеке за дом, который после развода достался певице.
Телегин и Пелагея расстались в 2019 году, официальный развод был оформлен год спустя. После этого между бывшими супругами возникли споры, в том числе по разделу имущества и выплате алиментов.
Телегину 34 года. В период игровой карьеры он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА и омский "Авангард". Вместе с армейцами нападающий выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. Также на его счету золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и три бронзы чемпионатов мира (2016, 2017, 2019).
