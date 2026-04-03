Телегин погасил долги после развода с Пелагеей

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Иван Телегин погасил долги в размере свыше 71,3 млн рублей, сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации источника, в настоящее время за спортсменом не числится задолженностей.

Телегин и Пелагея расстались в 2019 году, официальный развод был оформлен год спустя. После этого между бывшими супругами возникли споры, в том числе по разделу имущества и выплате алиментов.