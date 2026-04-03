При сходе вагонов поезда в Ульяновской области пострадали 24 человека

"По итогам осмотров и диагностических мероприятий в больницы региона госпитализированы 18 пострадавших в происшествии", — рассказал он.
Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск — Москва сошли с рельсов и опрокинулись в районе станции Бряндино в Ульяновской области.
Пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. После осмотра госпитализировали 18 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.
Всего в поезде ехали 412 пассажиров, среди них было 65 детей. Всех эвакуировали и отправили в Ульяновск.
По предварительным данным, причиной аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Один из очевидцев рассказал, что видел на месте схода поезда лопнувший рельс.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
