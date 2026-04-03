При сходе вагонов поезда в Ульяновской области пострадали 24 человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. При сходе вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области пострадали 24 человека, большинство из них доставили в больницы, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

« "По итогам осмотров и диагностических мероприятий в больницы региона госпитализированы 18 пострадавших в происшествии", — рассказал он.

Состояние двоих из них врачи назвали тяжелым, травмы остальных оценили как средние и легкие. Среди пострадавших четверо детей.

ЧП произошло в 06:26 мск в пятницу около станции Бряндино. С рельсов сошли семь вагонов поезда, следовавшего из Челябинска в Москву. Из них эвакуировали всех пассажиров, включая 65 детей.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения. По предварительной версии, причиной крушения стало плохое состояние железнодорожного полотна.

Всего состав перевозил 412 человек. Среди них были музыканты группы "Демо", ехавшие играть концерт в Уфе, юные фехтовальщики и детский хореографический коллектив из Челябинской области, а также ульяновские тхэквондисты 12-14 лет, направлявшиеся на соревнования.