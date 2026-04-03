Иран подготовил список судов США, которые могут стать целями, заявил посол

КАИР, 3 апр — РИА Новости. Иран подготовил список судов, связанных с интересами США и Израиля, которые могут стать целями атак, заявил в интервью РИА Новости глава дипломатической миссии исламской республики в Египте Моджтаба Фердоусипур.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из государств Персидского залива. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь Иран разрешает проходить только дружественным странам. По данным агентства Tasnim, в список попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
