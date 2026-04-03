Иран подготовил список судов США, которые могут стать целями, заявил посол - РИА Новости, 03.04.2026
06:03 03.04.2026 (обновлено: 07:30 03.04.2026)
Иран подготовил список судов США, которые могут стать целями, заявил посол
Иран подготовил список судов США, которые могут стать целями, заявил посол - РИА Новости, 03.04.2026
Иран подготовил список судов США, которые могут стать целями, заявил посол
Иран подготовил список судов, связанных с интересами США и Израиля, которые могут стать целями атак, заявил в интервью РИА Новости глава дипломатической миссии... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T06:03:00+03:00
2026-04-03T07:30:00+03:00
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран подготовил список судов США, которые могут стать целями, заявил посол

РИА Новости: Иран подготовил список судов США, которые могут стать целями

Запуск беспилотников во время учений в Иране. Архивное фото
КАИР, 3 апр — РИА Новости. Иран подготовил список судов, связанных с интересами США и Израиля, которые могут стать целями атак, заявил в интервью РИА Новости глава дипломатической миссии исламской республики в Египте Моджтаба Фердоусипур.
"У нас есть данные о судах, принадлежащих компаниям, которые помогают США и Израилю. Министерство разведки передает эту информацию в Совет национальной безопасности. Совет ее утверждает и передает иранским вооруженным силам, которые вносят их (Суда – Прим. ред.) в список целей", — сказал дипломат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из государств Персидского залива. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь Иран разрешает проходить только дружественным странам. По данным агентства Tasnim, в список попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
