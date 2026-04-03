Акела промахнулся: США устроили себе новый Вьетнам

Если судить по речам американской администрации, то за прошедший месяц Иран был уже многократно побежден, повержен и разрушен. Однако — странное дело — Белый дом продолжает предлагать побежденному противнику все новые "сделки". Ну или, как там любят говорить, выставляет ультиматумы.

Первый ультиматум был сразу после вторжения: сдавайтесь, мол, и сдавайте обогащенный уран. Второй — требование разблокировать Ормузский пролив (его срок тихо и незаметно истек 28 марта). Сейчас, по сведениям Bloomberg, Вашингтон выкатил третий ультиматум — его якобы передал иранской стороне вице-президент Джей Ди Вэнс.

Согласитесь, есть в этом что-то комическое — заваливать противника ультиматумами, которые тот выбрасывает, даже не прочитав. Еще удивительнее, что эти послания сочиняют победители, адресуя их побежденным. Нет, тут явно что-то не то с логикой.

Победители обычно входят в столицу поверженного противника и заставляют тех, кого найдут в бункере, быстренько подписать капитуляцию. А вот третий безрезультатный ультиматум подряд выглядит как дешевый шантаж, блеф, на который никто давно не ведется.

Суть нового шантажа: иранцам предлагают согласиться на переговоры, иначе американцы угрожают разбомбить их электростанции и энергоструктуру. В послании также подчеркнуто, что Трамп "теряет терпение", но "открыт для прекращения огня".

Занятно, что в предыдущем ультиматуме иранцам грозили тем же самым, если они не разблокируют Ормузский пролив. Но они не только не выполнили требование, но и взяли его под еще более жесткий контроль: закрыли для американцев и их вассалов, позволили свободный проход судам из России и Китая, формализуют плату за пропуск кораблей.

По поводу переговоров Тегеран высказывался многократно и жестко. Там не хотят общаться с агрессорами и не верят ни одному их слову. Министр иностранных дел страны подтвердил, что Иран не настроен на прекращение огня. Иранцы ждут от американцев не дипломатической лжи и уверток, а полной и безоговорочной капитуляции — вывода войск, выплаты репараций, отмены санкций.

Одновременно Иран чрезвычайно ярко и изобретательно обороняется, не уставая находить новые уязвимости у противника. Тегеран уже наносил удары по зарубежной инфраструктуре американской корпорации Amazon. Теперь официальными военными целями назначены объекты практически всех IT-гигантов США. Под ударом оказались Microsoft, Oracle, Nvidia, Palantir и многие другие.

Это ответ, нацеленный по тем, кто "правят правителями", по истинным хозяевам Соединенных Штатов и большей части западного мира, по настоящим зачинщикам и выгодополучателям этой войны и многих других. Перебои в работе этих корпораций принесут им многомиллиардные убытки, надавят на рынок американских акций и вполне способны проколоть пузырь, надувшийся на этих рынках. Реального ответа на эту угрозу у США нет, а ведь она способна подорвать всю американскую экономику.

Всеми усилиями американских СМИ невозможно скрыть отчаянную унизительность положения, в котором оказался Вашингтон. Продолжать агрессию — это тратить по миллиарду в день, нести все большие человеческие потери, демонстрировать неготовность своих Вооруженных сил к современной войне. Закончить ее, ни с чем уйдя из региона, — это оглушительный позор, классическое "Акела промахнулся", после которого Акелу обычно съедают конкуренты, до этого отсиживавшиеся по норам.

В то же время категорически не комплиментарное Ирану агентство Reuters отмечает, что Тегеран "выйдет из конфликта, значительно усилившись". Страна перехватила контроль за важнейшими торговыми и энергетическими потоками и усилила свое влияние на богатейшие государства региона. Чем больше говорят про поражение Ирана, тем ближе он к победе.

Отсюда и противоречивые сигналы из Белого дома. В одном и том же обращении к нации президент США умудрился заявить, что Иран повержен, предложить ему сделку и пригрозить вбомбить страну в каменный век.