СМИ: Трамп передал Ирану ультиматум

© REUTERS / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 2 апреля 2026 года

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дональд Трамп через вице-президента Джей Ди Вэнса направил Ирану ультиматум с условиями сделки, пишет американское агентство Bloomberg

"Президент Дональд Трамп готовит почву для выхода из иранской войны, направив вице-президента Джей Ди Вэнса с ультиматумом Тегерану : либо сделка, либо атаки на ключевую инфраструктуру", — говорится в материале.

По данным источника издания, в переданном через Вэнса послании говорится о том, что Трамп теряет терпение, и о том, что угроза стратегическим объектам будет нарастать до тех пор, пока иранцы не начнут переговоры.

"Он (Вэнс. — Прим. ред.) также сообщил, что Трамп открыт для прекращения огня, если будут выполнены определенные требования США", — пишет агентство.

Ранее Белый дом анонсировал, что американский лидер в среду в 21:00 (4:00 мск четверга) обратится к нации по ситуации вокруг Ирана. По информации издания Politico, он объявит о завершении войны в исламской республике и объяснит, как намерен действовать, если переговоры о прекращении огня зайдут в тупик.

Позавчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что Иран не приемлет прекращения огня, он требует отказа от войн во всем регионе.

Во вторник президент США Дональд Трамп отказался сообщить, планирует ли направить команду переговорщиков по Ирану, в том числе вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа , в Пакистан или иную страну.

В Вашингтоне ранее заявляли, что Штаты и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако подчеркнул, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.