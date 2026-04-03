Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минцифры Заренин заключил контракт на службу в "БАРС-Курск" - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:24 03.04.2026 (обновлено: 13:48 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/sluzhba-2084994586.html
Замглавы Минцифры Заренин заключил контракт на службу в "БАРС-Курск"
Замглавы Минцифры Заренин заключил контракт на службу в "БАРС-Курск"
Заместитель министра цифрового развития Андрей Заренин подписал контракт на прохождение службы в добровольческом отряде "БАРС-Курск", рассказал губернатор... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:24:00+03:00
2026-04-03T13:48:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084996252_0:420:959:1139_1920x0_80_0_0_355b17f12cb78f4abf1e2655fff1d913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Замминистра цифрового развития Заренин будет служить в отряде "БАРС-Курск"

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЗамминистра цифрового развития России Андрей Заренин, заключивший контракт о прохождении службы в бригаде "БАРС-Курск"
Замминистра цифрового развития России Андрей Заренин, заключивший контракт о прохождении службы в бригаде "БАРС-Курск"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 3 апр — РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития Андрей Заренин подписал контракт на прохождение службы в добровольческом отряде "БАРС-Курск", рассказал губернатор Александр Хинштейн.
«

"Он возглавит направление БПЛА и противодействия беспилотным системам противника, а также будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне СВО", — написал глава региона на платформе MAX.

О том, что Заренин решил стать добровольцем, сообщила сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. По сведениям издания, это первый известный случай, когда в зону СВО отправляется чиновник подобного уровня.
Заренина назначили заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2021 году. На этой должности он курирует политику по формированию спроса на радиоэлектронику, разработку и внедрение этой продукции и программного обеспечения.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала