https://ria.ru/20260403/sluzhba-2084994586.html
Замглавы Минцифры Заренин заключил контракт на службу в "БАРС-Курск"
Замглавы Минцифры Заренин заключил контракт на службу в "БАРС-Курск" - РИА Новости, 03.04.2026
Замглавы Минцифры Заренин заключил контракт на службу в "БАРС-Курск"
Заместитель министра цифрового развития Андрей Заренин подписал контракт на прохождение службы в добровольческом отряде "БАРС-Курск", рассказал губернатор... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:24:00+03:00
2026-04-03T13:24:00+03:00
2026-04-03T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр хинштейн
вооруженные силы рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084996252_0:616:959:1155_1920x0_80_0_0_62740a108721d5fe0ed16631b6ad0166.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084996252_0:420:959:1139_1920x0_80_0_0_355b17f12cb78f4abf1e2655fff1d913.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр хинштейн, вооруженные силы рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Безопасность
Замглавы Минцифры Заренин заключил контракт на службу в "БАРС-Курск"
Замминистра цифрового развития Заренин будет служить в отряде "БАРС-Курск"
КУРСК, 3 апр — РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития Андрей Заренин подписал контракт на прохождение службы в добровольческом отряде "БАРС-Курск", рассказал губернатор Александр Хинштейн.
«
"Он возглавит направление БПЛА и противодействия беспилотным системам противника, а также будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне СВО", — написал глава региона на платформе MAX.
О том, что Заренин решил стать добровольцем, сообщила сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. По сведениям издания, это первый известный случай, когда в зону СВО отправляется чиновник подобного уровня.
Заренина назначили заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2021 году. На этой должности он курирует политику по формированию спроса на радиоэлектронику, разработку и внедрение этой продукции и программного обеспечения.