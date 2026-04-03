Моор: пожароопасный сезон начинается в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. В Тюменской области с 6 апреля для обеспечения безопасности и усиления охраны территорий от природных пожаров устанавливается пожароопасный сезон, сообщается на сайте регионального правительства.

"Для обеспечения пожарной безопасности и усиления охраны территорий от природных пожаров, а также в связи со сходом снежного покрова в Тюменской области с 6 апреля устанавливается пожароопасный сезон. Это традиционная мера, которая позволяет эффективнее предупреждать и бороться с природными и лесными пожарами. Все силы и средства, которые противостоят огненной стихии, готовы", - следует из сообщения.

В ближайшее время в регионе начнут работу дежурные лесопожарные группы, будет организовано наземное и авиационное патрулирование лесов. Для этого специалисты используют систему видеомониторинга: стационарные камеры охватывают 76 процентов территории области, в небе контроль ведут более 60 беспилотников.