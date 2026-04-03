Рейтинг@Mail.ru
Моор: пожароопасный сезон начинается в Тюменской области - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:19 03.04.2026 (обновлено: 13:43 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/sezon-2084993080.html
Моор: пожароопасный сезон начинается в Тюменской области
Моор: пожароопасный сезон начинается в Тюменской области - РИА Новости, 03.04.2026
Моор: пожароопасный сезон начинается в Тюменской области
В Тюменской области с 6 апреля для обеспечения безопасности и усиления охраны территорий от природных пожаров устанавливается пожароопасный сезон, сообщается на РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:19:00+03:00
2026-04-03T13:43:00+03:00
тюменская область
леса
пожары
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg
https://ria.ru/20260326/oblast-2083022090.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_85:161:2601:2048_1920x0_80_0_0_8b4d29fe34b6ef1b5bcdd2aebe739f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, леса, пожары
Тюменская область, Леса, пожары, Тюменская область
Моор: пожароопасный сезон начинается в Тюменской области

В Тюменской области с 6 апреля устанавливается пожароопасный сезон

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. В Тюменской области с 6 апреля для обеспечения безопасности и усиления охраны территорий от природных пожаров устанавливается пожароопасный сезон, сообщается на сайте регионального правительства.
"Для обеспечения пожарной безопасности и усиления охраны территорий от природных пожаров, а также в связи со сходом снежного покрова в Тюменской области с 6 апреля устанавливается пожароопасный сезон. Это традиционная мера, которая позволяет эффективнее предупреждать и бороться с природными и лесными пожарами. Все силы и средства, которые противостоят огненной стихии, готовы", - следует из сообщения.
В ближайшее время в регионе начнут работу дежурные лесопожарные группы, будет организовано наземное и авиационное патрулирование лесов. Для этого специалисты используют систему видеомониторинга: стационарные камеры охватывают 76 процентов территории области, в небе контроль ведут более 60 беспилотников.
Посещение лесов пока разрешено, запрет будет установлен с введением особого противопожарного режима, объявление которого зависит от обстановки.
Тюменская областьТюменская областьЛесапожары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала