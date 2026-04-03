"Ростех" разработал патрон повышенной точности для охоты и спорта

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новый патрон для охоты и спорта появился в линейке IGLA, которая замещает продукцию ушедших с российского рынка зарубежных производителей, он изготовлен особо точно и при стрельбе позволяет достигать повышенной кучности, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Госкорпорация " Ростех " разработала и представила новый патрон калибра 308Win (7,62х51 мм) для охоты и спорта – Match 160. Боеприпас расширит линейку патронов IGLA, которые замещают продукцию ушедших с российского рынка зарубежных производителей", - говорится в сообщении

Отмечается, что при производстве патрона используется современное оборудование для точного изготовления пули. Боеприпас имеет массу 160 гранов (10,4 грамма) и длину 33,5 миллиметров. За счет этого Match 160 обеспечивает повышенные показатели кучности.

Отличительной особенностью пули в пресс-службе назвали отсутствие в ее составе свинца, за счет чего ее применение не вредит здоровью стрелка при тренировках в закрытых тирах.

В "Ростехе" подчеркнули, что патроны бренда IGLA заменили продукцию ушедших с российского рынка зарубежных производителей в самых разных категориях от патронов для гладкоствольных ружей до боеприпасов для нарезного стрелкового оружия.

"По своим характеристикам отечественная продукция полностью соответствует мировым стандартам. Кроме того, под этим брендом выпускаются специализированные антидроновые патроны с высокотвердой дробью, а также тренировочные патроны, которые помогают российским стрелкам регулярно побеждать на международных стрелковых чемпионатах", - добавили в пресс-службе.