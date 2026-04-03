Путину доверяют 74 процента россиян, показал опрос

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Большинство (74,6%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.