Путину доверяют 74 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 03.04.2026
10:56 03.04.2026
Путину доверяют 74 процента россиян, показал опрос
Путину доверяют 74 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 03.04.2026
Путину доверяют 74 процента россиян, показал опрос
Большинство (74,6%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:56:00+03:00
2026-04-03T10:56:00+03:00
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Политика
Путину доверяют 74 процента россиян, показал опрос

ВЦИОМ: 74,6% россиян доверяют Путину, 70,1% одобряют его работу

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Большинство (74,6%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
По данным опроса, 74,6% респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 20,7% . Кроме того, 70,1% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 19%.
Работу правительства России одобряют 41,1% опрошенных, не одобряют - 27,3% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 54,6% респондентов, 23,2% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 30,3% россиян назвали "Единую Россию", 10,8% - партию "Новые люди", 10,5% - ЛДПР, 9,8% - КПРФ, 5,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23-29 марта 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФПолитика
 
 
