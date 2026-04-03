Путину доверяют 74 процента россиян, показал опрос

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Большинство (74,6%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 41,1% опрошенных, не одобряют - 27,3% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 54,6% респондентов, 23,2% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 30,3% россиян назвали "Единую Россию", 10,8% - партию "Новые люди", 10,5% - ЛДПР, 9,8% - КПРФ, 5,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23-29 марта 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
