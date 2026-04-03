Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 03.04.2026
РАН не дает поворачивать реки вспять и соединять моря, заявил Красников
РАН не дает поворачивать реки вспять и соединять моря, заявил Красников
Российская академия наук каждый год дает отрицательные заключения на 10% исследований, что экономит десятки миллиардов рублей, это проекты во всех сферах - от... РИА Новости, 03.04.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072448575_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2c6e17c408491e25affd7b9e987e9744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Геннадий Красников, Российская академия наук
© РИА НовостиГеннадий Красников
Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости
Геннадий Красников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская академия наук каждый год дает отрицательные заключения на 10% исследований, что экономит десятки миллиардов рублей, это проекты во всех сферах - от электроники до разворота рек, заявил в интервью РИА Новости президент РАН Геннадий Красников.
По словам академика, экспертная функция проектов записана в законе о Российской академии наук, в год РАН делает более 80 тысяч различных экспертных заключений.
"Они разнообразные и охватывают самый широкий список тем, от экспертизы научных исследований до экспертизы исторических дат, вопросов, связанных, например, с экологией, Байкалом. Мы иногда сталкиваемся с тем, что наши исследователи пытаются желаемое выдать за результат, и это наносит вред науке, дезориентирует руководство страны", - сказал Красников.
"В год мы даем примерно 10% отрицательных заключений на исследования. Это исследования на десятки миллиардов рублей", - пояснил он.
Таких примеров много - в области электроники, вычислительной техники, новых методов вычисления. После отрицательных заключений академии эти проекты не прошли.
"Конечно, были и грандиозные проекты, когда кто-то хотел копать новые каналы, соединять моря, реки вспять поворачивать. Наши академики в этом отношении занимают достаточно принципиальные позиции. Иногда эта позиция неудобна, но это позиция специалиста", - подчеркнул Красников.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала