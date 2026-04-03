РАН не дает поворачивать реки вспять и соединять моря, заявил Красников
Российская академия наук каждый год дает отрицательные заключения на 10% исследований, что экономит десятки миллиардов рублей, это проекты во всех сферах - от... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T06:04:00+03:00
Красников: РАН не дает поворачивать реки вспять и соединять моря
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская академия наук каждый год дает отрицательные заключения на 10% исследований, что экономит десятки миллиардов рублей, это проекты во всех сферах - от электроники до разворота рек, заявил в интервью РИА Новости президент РАН Геннадий Красников.
По словам академика, экспертная функция проектов записана в законе о Российской академии наук
, в год РАН делает более 80 тысяч различных экспертных заключений.
"Они разнообразные и охватывают самый широкий список тем, от экспертизы научных исследований до экспертизы исторических дат, вопросов, связанных, например, с экологией, Байкалом. Мы иногда сталкиваемся с тем, что наши исследователи пытаются желаемое выдать за результат, и это наносит вред науке, дезориентирует руководство страны", - сказал Красников
"В год мы даем примерно 10% отрицательных заключений на исследования. Это исследования на десятки миллиардов рублей", - пояснил он.
Таких примеров много - в области электроники, вычислительной техники, новых методов вычисления. После отрицательных заключений академии эти проекты не прошли.
"Конечно, были и грандиозные проекты, когда кто-то хотел копать новые каналы, соединять моря, реки вспять поворачивать. Наши академики в этом отношении занимают достаточно принципиальные позиции. Иногда эта позиция неудобна, но это позиция специалиста", - подчеркнул Красников.