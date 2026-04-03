РАН не дает поворачивать реки вспять и соединять моря, заявил Красников

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская академия наук каждый год дает отрицательные заключения на 10% исследований, что экономит десятки миллиардов рублей, это проекты во всех сферах - от электроники до разворота рек, заявил в интервью РИА Новости президент РАН Геннадий Красников.

По словам академика, экспертная функция проектов записана в законе о Российской академии наук , в год РАН делает более 80 тысяч различных экспертных заключений.

"Они разнообразные и охватывают самый широкий список тем, от экспертизы научных исследований до экспертизы исторических дат, вопросов, связанных, например, с экологией, Байкалом. Мы иногда сталкиваемся с тем, что наши исследователи пытаются желаемое выдать за результат, и это наносит вред науке, дезориентирует руководство страны", - сказал Красников

"В год мы даем примерно 10% отрицательных заключений на исследования. Это исследования на десятки миллиардов рублей", - пояснил он.

Таких примеров много - в области электроники, вычислительной техники, новых методов вычисления. После отрицательных заключений академии эти проекты не прошли.