СМИ: Иран повредил ключевой радар ПРО США на авиабазе в Саудовской Аравии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Критически важный американский радар AN/TPY-2, служащий элементом системы перехвата ракет THAAD, поврежден в результате иранской атаки на авиабазу в Саудовской Аравии, сообщает CNN со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.
По данным телеканала, радар, базирующийся на нескольких подвижных трейлерах на базе "Принц Султан", в настоящее время вывезен из палаточного укрытия и находится на открытом воздухе. На его антенне видны следы обгорания, а также отсутствует большой фрагмент.
Согласно данным агентства по противоракетной обороне США, отвечающего за программу THAAD, стоимость антенны AN/TPY-2 на 2025 год составляла 136 миллионов долларов.
Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 29 марта сообщила, что удар по авиабазе "Принц Султан" уничтожил самолет E-3 США, известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и на территории Израиля в ответ на военную операцию, начатую Соединенными Штатами и Израилем 28 февраля.