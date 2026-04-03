СМИ: Иран повредил ключевой радар ПРО США на авиабазе в Саудовской Аравии
01:51 03.04.2026 (обновлено: 11:13 03.04.2026)
СМИ: Иран повредил ключевой радар ПРО США на авиабазе в Саудовской Аравии
Критически важный американский радар AN/TPY-2, служащий элементом системы перехвата ракет THAAD, поврежден в результате иранской атаки на авиабазу в Саудовской Аравии.
СМИ: Иран повредил ключевой радар ПРО США на авиабазе в Саудовской Аравии

CNN: Иран повредил ключевой радар ПРО США на авиабазе в Саудовской Аравии

© AP Photo / Omid VahabzadehЗапуск иранской баллистической ракеты
Запуск иранской баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Критически важный американский радар AN/TPY-2, служащий элементом системы перехвата ракет THAAD, поврежден в результате иранской атаки на авиабазу в Саудовской Аравии, сообщает CNN со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.
По данным телеканала, радар, базирующийся на нескольких подвижных трейлерах на базе "Принц Султан", в настоящее время вывезен из палаточного укрытия и находится на открытом воздухе. На его антенне видны следы обгорания, а также отсутствует большой фрагмент.
Посол Ирана пригрозил блокировкой Баб-эль-Мандеба при наземной операции США
Согласно данным агентства по противоракетной обороне США, отвечающего за программу THAAD, стоимость антенны AN/TPY-2 на 2025 год составляла 136 миллионов долларов.
Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 29 марта сообщила, что удар по авиабазе "Принц Султан" уничтожил самолет E-3 США, известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и на территории Израиля в ответ на военную операцию, начатую Соединенными Штатами и Израилем 28 февраля.
КСИР заявил о ракетном ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln
