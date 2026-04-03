Путин и Эрдоган обсудили последствия боев на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора отметили, что интенсивные боевые действия на Ближнем Востоке ведут к серьезным последствиям глобального масштаба, в том числе в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.