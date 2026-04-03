Путин заявил о развитии интеграционных связей России и Абхазии

Россия и Абхазия выводят на новый уровень взаимовыгодные кооперации и интеграционные связи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:02:00+03:00
Путин: Россия и Абхазия выводят интеграционные связи на новый уровень
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Россия и Абхазия выводят на новый уровень взаимовыгодные кооперации и интеграционные связи, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее", которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
"Российско-абхазское партнерство носит комплексный характер, поэтому важно и дальше энергично действовать по всем перспективным направлениям, продвигать проекты в самых разных областях. Мы не просто оказываем друг другу помощь как добрые соседи, но и выводим на новый уровень взаимовыгодные кооперации, интеграционные связи", - сообщил Путин
Кроме того, президент отметил, что Россия искренне стремится к тому, чтобы Абхазия
была современной, комфортной для жизни и работы государством.
"Уверен, у нас есть все возможности, чтобы существенно расширить потенциал сотрудничества, наполнить его амбициозными идеями и инициативами. Желаю вам успехов и всего самого наилучшего", - добавил Путин.