Житель Махачкалы получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший ребенка во время наводнения 28 марта, получил премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор Международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Абдурахман Абдурахманов получил девятую премию имени Тиграна за то, что спас девочку на затопленной дороге в Махачкале", — написала она в Telegram-канале.
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна после того, как узнала о воспитательницах детского сада в Бугуруслане Лии Галеевой и Людмиле Платоновой. В начале февраля женщины, рискуя жизнью, защитили детей от мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Получателей выбирает лично Симоньян.
Помимо воспитательниц из Бугуруслана, лауреатами стали: семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе; дворник Хайрулло Ибадуллаев, поймавший ребенка, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге; жители того же города, спасшие другого ребенка, упавшего с десятого этажа, а также 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе села Гришино на Красноармейском направлении.
