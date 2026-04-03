Биволу придется отказаться от пояса WBO ради боя с Бетербиевым, пишут СМИ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Всемирная боксерская организация (WBO) назначит бывшему абсолютному чемпиону мира в полутяжелом весе Дмитрию Биволу защиту титула в случае победы над немцем Михаэлем Айфертом, сообщает журнал The Ring.
Бивол 30 мая проведет защиту титула Международной боксерской федерации (IBF) с Айфертом. Бой состоится на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.
По информации источника, победителю этого поединка будет назначен бой с сильнейшим в противостоянии британца Каллума Смита и кубинца Давида Моррелля, которые 18 апреля в Ливерпуле сойдутся за временный титул WBO.
Отмечается, что подобное развитие событий расходится с планами Бивола, который ранее в различных интервью подчеркивал интерес к проведению объединительного боя с чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Дэвидом Бенавидесом, а также к третьему поединку с соотечественником Артуром Бетербиевым или второму бою с мексиканцем Саулем Альваресом. При этом Бивол имеет возможность отказаться от защиты титула.