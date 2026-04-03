https://ria.ru/20260403/povedenie-2084968952.html
Оценку за поведение могут ввести во всех школах с 1 сентября 2027 года
2026-04-03T12:16:00+03:00
общество
россия
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49964/93/499649308_0:132:3087:1868_1920x0_80_0_0_a260274625660664fb0271484997dddf.jpg
https://ria.ru/20260129/kravtsov-2070962107.html
https://ria.ru/20260403/obrazovanie-2084908324.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49964/93/499649308_210:0:2877:2000_1920x0_80_0_0_e09684a039db68350a3b3f827220f717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Колударова: оценку за поведение могут ввести во всех школах в 2027 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Оценку за поведение могут ввести во всех школах в следующем году, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.
«
"Если соответствующая апробация пройдет успешно, то с 1 сентября 2027-го мы готовы будем ее внедрить уже по всей стране", — заявила она на пленарном заседании XVI Петербургского международного образовательного форума.
Замминистра добавила, что сейчас тестирование проходит в семи регионах, в нем участвуют почти две тысячи обучающихся.
Как отмечала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценку за поведение будут ставить коллегиально при участии классных руководителей, учителей-предметников и педагогов-психологов. Им предстоит учесть несколько критериев, включая дисциплину детей, соблюдение ими норм общения и социальную активность.
В Минпросвещения пояснили, что главное при выставлении оценок — выполнение учениками основных обязанностей. К ним относятся старательное обучение, прилежное поведение, участие в общественной жизни школы.