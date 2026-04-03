Оценку за поведение могут ввести во всех школах с 1 сентября 2027 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Оценку за поведение могут ввести во всех школах в следующем году, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.

« "Если соответствующая апробация пройдет успешно, то с 1 сентября 2027-го мы готовы будем ее внедрить уже по всей стране", — заявила она на пленарном заседании XVI Петербургского международного образовательного форума.

Замминистра добавила, что сейчас тестирование проходит в семи регионах, в нем участвуют почти две тысячи обучающихся.

Как отмечала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценку за поведение будут ставить коллегиально при участии классных руководителей, учителей-предметников и педагогов-психологов. Им предстоит учесть несколько критериев, включая дисциплину детей, соблюдение ими норм общения и социальную активность.