Пассажиров поезда Москва — Челябинск наградят за помощь при эвакуации

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр - РИА Новости. Пассажиров поезда Москва-Челябинск, которые помогали при эвакуации людей из сошедших с рельсов вагонов в Ульяновской области, наградят, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.