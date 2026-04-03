Пассажиров поезда Москва — Челябинск наградят за помощь при эвакуации

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр - РИА Новости. Пассажиров поезда Москва-Челябинск, которые помогали при эвакуации людей из сошедших с рельсов вагонов в Ульяновской области, наградят, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Хочу высказать слова благодарности всем, кто оказывал помощь пострадавшим на месте, в том числе наши ребята, которые находились в поезде, оказывали помощь в эвакуации, и обязательно ребят наградим", - сказал глава региона на видео, размещенном на своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что те, кто был в поезде и не пострадал, направляются на вокзал в Ульяновске и дальше будут двигаться в Челябинск.
Текслер отметил, что при необходимости пострадавшим будем оказана медицинская и психологическая помощь в регионе.
Как сообщал Текслер, в пассажирском поезде №302 находились четыре организованные группы детей из Челябинской области - всего 60 воспитанников. Всего в поезде ехало 157 жителей Челябинской области.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.