Хохлова: "Поезд женского здоровья" помогает жительницам всего региона - РИА Новости, 03.04.2026
14:00 03.04.2026
Хохлова: "Поезд женского здоровья" помогает жительницам всего региона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305656_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_36bcd70ce9a6060286d0b6fdf507c4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Во Владимирской области реализуется социальная инициатива "Поезд женского здоровья", которая дает возможность жительницам всех муниципалитетов региона проверить здоровье, сообщила председатель регионального Законодательного Собрания Ольга Хохлова.
В рамках этой инициативы для жительниц региона организованы выезды в областной центр для бесплатного прохождения углубленной медицинской диагностики. Акция проходит совместно с диагностическим центром "Белая роза" и нацелена на сохранение репродуктивного здоровья и раннее выявление онкологических и гинекологических заболеваний.
В рамках проекта особое внимание уделяется женщинам, которые находятся в зоне особой заботы государства. В первую очередь приглашение на бесплатное обследование получили будущие мамы, многодетные семьи, а также жены и матери участников специальной военной операции.
"Наша цель — дать возможность женщинам со всех уголков Владимирской области пройти обследование. Мы хотим, чтобы в каждой семье женщина была здорова, ведь от этого зависит благополучие и счастье семьи", — отметила Хохлова, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.
Для жительниц районов, прибывших во Владимир, организуется трансфер и полное содействие на всех этапах диагностики. Медицинское обследование уже прошли женщины из Мурома, Гусь-Хрустального, Александровского, Кольчугинского и Камешковского муниципальных округов.
 
