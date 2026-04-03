Хохлова: "Поезд женского здоровья" помогает жительницам всего региона
Во Владимирской области реализуется социальная инициатива "Поезд женского здоровья", которая дает возможность жительницам всех муниципалитетов региона проверить РИА Новости, 03.04.2026
Хохлова: "Поезд женского здоровья" помогает жительницам Владимирской области
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Во Владимирской области реализуется социальная инициатива "Поезд женского здоровья", которая дает возможность жительницам всех муниципалитетов региона проверить здоровье, сообщила председатель регионального Законодательного Собрания Ольга Хохлова.
В рамках этой инициативы для жительниц региона организованы выезды в областной центр для бесплатного прохождения углубленной медицинской диагностики. Акция проходит совместно с диагностическим центром "Белая роза" и нацелена на сохранение репродуктивного здоровья и раннее выявление онкологических и гинекологических заболеваний.
В рамках проекта особое внимание уделяется женщинам, которые находятся в зоне особой заботы государства. В первую очередь приглашение на бесплатное обследование получили будущие мамы, многодетные семьи, а также жены и матери участников специальной военной операции.
"Наша цель — дать возможность женщинам со всех уголков Владимирской области пройти обследование. Мы хотим, чтобы в каждой семье женщина была здорова, ведь от этого зависит благополучие и счастье семьи", — отметила Хохлова, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.
Для жительниц районов, прибывших во Владимир, организуется трансфер и полное содействие на всех этапах диагностики. Медицинское обследование уже прошли женщины из Мурома, Гусь-Хрустального, Александровского, Кольчугинского и Камешковского муниципальных округов.