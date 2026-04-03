Тренер рассказал о спасении детей при ЧП с поездом под Ульяновском - РИА Новости, 03.04.2026
12:29 03.04.2026 (обновлено: 15:09 03.04.2026)
Тренер рассказал о спасении детей при ЧП с поездом под Ульяновском
Тренер рассказал о спасении детей при ЧП с поездом под Ульяновском - РИА Новости, 03.04.2026
Тренер рассказал о спасении детей при ЧП с поездом под Ульяновском
Тренер спортивного объединения "Фехтование" из Челябинска Леонид Песин, ехавший с воспитанниками в поезде Москва - Челябинск, у которого сошли вагоны, рассказал РИА Новости, 03.04.2026
челябинск
челябинская область
москва
происшествия, челябинск, челябинская область, москва, алексей текслер
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Москва, Алексей Текслер
Тренер рассказал о спасении детей при ЧП с поездом под Ульяновском

РИА Новости: проводники помогали спасать детей из вагона при ЧП под Ульяновском

© РИА Новости / Иван Волохов
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр - РИА Новости. Тренер спортивного объединения "Фехтование" из Челябинска Леонид Песин, ехавший с воспитанниками в поезде Москва - Челябинск, у которого сошли вагоны, рассказал РИА Новости, что проводники через разбитые окна помогали эвакуировать детей.
"Тряска сильная была, 4 секунды, и все перевернулось. Наш вагон 13-й перевернулся на бок. (Проводники - ред.) помогали (вытаскивать детей - ред.) через окно, через несколько разных окон. Мы все целы и практически здоровы, сидим в Ульяновске. Я успокоил детей", - рассказал тренер.
Как сообщал глава Челябинской области Алексей Текслер, в пассажирском поезде №302 находились четыре организованные группы детей из Челябинской области - всего 60 воспитанников. В том числе спортсмены из Челябинска, занимающиеся в спортивном объединении "Фехтование" дворца пионеров и школьников имени Крупской - 7 несовершеннолетних фехтовальщиков и их тренер. Серьезно пострадавших среди детей нет.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
ПроисшествияЧелябинскЧелябинская областьМоскваАлексей Текслер
 
 
