Тренер рассказал о спасении детей при ЧП с поездом под Ульяновском

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр - РИА Новости. Тренер спортивного объединения "Фехтование" из Челябинска Леонид Песин, ехавший с воспитанниками в поезде Москва - Челябинск, у которого сошли вагоны, рассказал РИА Новости, что проводники через разбитые окна помогали эвакуировать детей.