Очевидец рассказал о лопнувшей рельсе на месте ЧП с поездом под Ульяновском

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Житель Челябинска Кирилл рассказал РИА Новости, что увидел лопнувшую рельсу на месте схода поезда в Ульяновской области.

"Вылезаю (из вагона - ред.), вижу: рельса сломана, лопнула. Идет рельса прямая … и просто нет куска", - сказал собеседник агентства.