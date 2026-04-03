В РЖД скорректировали график поездов после ЧП в Ульяновской области - РИА Новости, 03.04.2026
10:29 03.04.2026 (обновлено: 12:38 03.04.2026)
В РЖД скорректировали график поездов после ЧП в Ульяновской области
В РЖД скорректировали график поездов после ЧП в Ульяновской области - РИА Новости, 03.04.2026
В РЖД скорректировали график поездов после ЧП в Ульяновской области
РЖД скорректировали график ряда дальних и пригородных поездов после схода вагонов в Ульяновской области, сообщила компания. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:29:00+03:00
2026-04-03T12:38:00+03:00
москва
ульяновская область
ульяновск
ржд
россия
москва
ульяновская область
ульяновск
россия
москва, ульяновская область, ульяновск, ржд, россия
Москва, Ульяновская область, Ульяновск, РЖД, Россия
В РЖД скорректировали график поездов после ЧП в Ульяновской области

РЖД скорректировали график поездов после схода вагонов в Ульяновской области

© РИА Новости / Артём Гизатулин | Перейти в медиабанкНа месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РЖД скорректировали график ряда дальних и пригородных поездов после схода вагонов в Ульяновской области, сообщила компания.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
С места схода поезда в Ульяновской области эвакуируют 24 пострадавших
3 апреля, 10:20
"В связи с работами по ликвидации последствий схода пассажирского поезда № 302 МоскваЧелябинск отправлены изменённым маршрутом через станции Чишмы, Самара с выходом на основной маршрут на станции Инза пассажирские поезда: № 301 Челябинск – Москва, № 49 Уфа – Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обратном направлении отправлен изменённым маршрутом через станции Ульяновск, Сызрань, Самара поезд № 50 Москва – Уфа.
Кроме того, отменены пригородные поезда: № 6713 Ульяновск – Инза и № 6720 Ульяновск – Димитровград.
На месте сходе вагонов поезда в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В сошедшем с рельсов поезде в Ульяновской области ехали 412 пассажиров
3 апреля, 09:42
 
МоскваУльяновская областьУльяновскРЖДРоссия
 
 
