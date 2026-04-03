Группа "Демо" ехала в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области
Музыканты группы "Демо" ехали в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области, они не пострадали и ждут транспорт до Уфы, где у них запланирован концерт,... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:06:00+03:00
РИА Новости: группа "Демо" ехала в попавшем в ЧП в Ульяновской области поезде
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Музыканты группы "Демо" ехали в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области, они не пострадали и ждут транспорт до Уфы, где у них запланирован концерт, сообщил РИА Новости продюсер группы Вадим Мидлер.
"Они все ехали в первом вагоне. все живы и здоровы, слава богу. Ждут транспорт до Ульяновска, а оттуда они едут в Уфу на гастроли", - сказал собеседник агентства.
Группа "Демо" даст концерт в Уфе в пятницу и в Челябинске в субботу.
«
"Мы ехали в этом поезде в 1-м вагоне!!! Спешили к вам в Уфу на концерт!!! Никто не пострадал!!! Ждем машину в Ульяновске и мчим к вам, дорогие!" - написали музыканты на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. Травмы получили 22 человека, погибших нет. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.