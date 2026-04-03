Группа "Демо" ехала в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Музыканты группы "Демо" ехали в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области, они не пострадали и ждут транспорт до Уфы, где у них запланирован концерт, сообщил РИА Новости продюсер группы Вадим Мидлер.

"Они все ехали в первом вагоне. все живы и здоровы, слава богу. Ждут транспорт до Ульяновска, а оттуда они едут в Уфу на гастроли", - сказал собеседник агентства.

Группа "Демо" даст концерт в Уфе в пятницу и в Челябинске в субботу.

« "Мы ехали в этом поезде в 1-м вагоне!!! Спешили к вам в Уфу на концерт!!! Никто не пострадал!!! Ждем машину в Ульяновске и мчим к вам, дорогие!" - написали музыканты на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".