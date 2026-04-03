Аналитики рассказали, сколько куличей съедают россияне на Пасху

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россияне в пасхальную неделю съедают более 80 миллионов куличей и 200 миллионов яиц, а для обеспечения объема выпечки требуется 12 тысяч тонн муки, 10 миллионов литров молока, 4 тысячи тонн сливочного масла и 120 миллионов яиц, рассказали РИА Новости аналитики РСХБ.

"В пасхальную неделю объемы потребления традиционной праздничной продукции в России достигают внушительных масштабов. Россияне съедают более 80 миллионов куличей и 200 миллионов яиц во время празднования Великой Пасхи. Всего для обеспечения объема выпечки требуется 12 тысяч тонн муки, 10 миллионов литров молока, 4 тысячи тонн сливочного масла и 120 миллионов яиц", - отмечают аналитики.

Они рекомендуют россиянам, которые предпочитают покупать готовые изделия, обращать внимание на упаковку, маркировку, состав и срок годности. Качественный кулич содержит только натуральные ингредиенты: муку высшего или первого сорта, сливочное масло, яйца, сахар, изюм, орехи или цукаты. "Чем меньше срок хранения, тем лучше", - добавили аналитики.

Они отмечают, что россияне сохраняют верность классике: наибольшим спросом пользуются традиционные дрожжевые и творожные куличи, а также пасхальные кексы с натуральными украшениями, такими как миндаль, цукаты, орехи, сахарная глазурь.

Однако в последние годы набирают популярность куличи, приготовленные без продуктов животного происхождения, с растительными добавками, а также с использованием исключительно натуральных ингредиентов и фермерских продуктов.

Руководитель центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова отмечает, что цифровизация покупательского поведения продолжает расти и подтверждается тенденцией к дистанционным заказам. Около 25% семей выбирают онлайн-формат покупок к Пасхе. Маркетплейсы формируют праздничные экспозиции заранее: за один-два месяца до Пасхи в продаже появляются дизайнерская посуда, украшения для интерьера, оригинальный декор для яиц и товары для создания праздничной атмосферы.