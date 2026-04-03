02:36 03.04.2026 (обновлено: 11:19 03.04.2026)
Названы критерии оценки за поведение в школах
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Оценка поведения в российских школах будет выставляться коллегиально при участии классных руководителей, учителей-предметников и педагогов-психологов, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
"Оценивание поведения ребенка во избежание субъективизма предполагает коллегиальную работу классных руководителей и учителей-предметников, включая педагогов-психологов, учителей-дефектологов, социальных педагогов", — сказала специалист.
Она отметила, что в апробации по оцениванию поведения в этом учебном году участвуют ученики первого — восьмых классов 89 общеобразовательных организаций.
При оценивании поведения учитываются такие критерии, как дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися, соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.
Школам, участвующим в апробации, предложено три модели оценивания: двухуровневая ("зачет", "незачет"), трехуровневая ("образцовое поведение", "допустимое поведение", "недопустимое поведение"), пятиуровневая ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "совсем неудовлетворительно").
Ранее глава Минпросвещения Россиии Сергей Кравцов заявил, что оценка за поведение будет введена в следующем учебном году. С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии началась апробация данной системы.
Главной задачей оценок поведения, как поясняли в Минпросвещения, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием — выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
