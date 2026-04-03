До 40 процентов крупных открытий происходят случайно, заявил глава РАН - РИА Новости, 03.04.2026
10:55 03.04.2026 (обновлено: 10:59 03.04.2026)
До 40 процентов крупных открытий происходят случайно, заявил глава РАН
До 40 процентов крупных открытий происходят случайно, заявил глава РАН - РИА Новости, 03.04.2026
До 40 процентов крупных открытий происходят случайно, заявил глава РАН
Примерно 40% серьезных научных открытий происходят случайно, поэтому исследования проводятся по широкому спектру направлений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2026
геннадий красников
российская академия наук
общество
наука
открытия - риа наука
геннадий красников, российская академия наук, общество, наука, открытия - риа наука
Геннадий Красников, Российская академия наук, Общество, Наука, Открытия - РИА Наука
До 40 процентов крупных открытий происходят случайно, заявил глава РАН

Красников: открытия уровня Нобелевской премии в 40% делаются случайно

Президент Российской академии наук Геннадий Красников. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Примерно 40% серьезных научных открытий происходят случайно, поэтому исследования проводятся по широкому спектру направлений, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Если говорить о фундаментальных и поисковых исследованиях, вкладывать в это направление ресурсы - обязанность государства, и так принято во всем мире. Почему? Потому что здесь очень большой процент случайностей, очень большой процент непрогнозируемых результатов. Например, мы знаем, что серьезные открытия, уровня, например, Нобелевской премии, примерно в 40% делаются случайно", - сказал Красников.
"А так как мы не знаем, где может произойти очередной прорыв, то обычно фундаментальные и поисковые исследования ведутся широким фронтом", - пояснил он.
В прикладных исследованиях должен участвовать и высокотехнологичный бизнес, добавил глава РАН.
"Государство для этого делает много, дает бизнесу большие льготы. То есть, если высокотехнологичные компании вкладываются в НИРы, то фактически делают это за счет себестоимости, а не чистой прибыли. Мы надеемся, что благодаря такому механизму минимум в два раза должно увеличиться финансирование науки в целом", - пояснил академик.
По его словам, отношение к науке не только руководства страны, правительства, но и общества изменилось, а важность науки резко возрастает.
"С другой стороны, конечно, перед учеными стоят очень большие вызовы. Например, с точки зрения создания новых видов вооружений, а также по многим научным направлениям, где мы должны самостоятельно вести активные исследования, понимая, что от этого зависит и судьба нашей страны. Речь в том числе о гражданских направлениях, от которых зависит качество жизни людей - продовольствие, здравоохранение, транспорт и не только", - указал Красников.
Академия наук формирует и координирует фундаментальные и поисковые исследования более чем по 6 тысячам направлений, и нужно с максимальной эффективностью их распределять, заключил ученый.
Геннадий КрасниковРоссийская академия наукОбществоНаукаОткрытия - РИА Наука
 
 
