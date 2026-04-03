Москалькова обратилась в ООН в связи с решением об экстрадиции Бутягина

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с решением варшавского суда о допустимости экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.