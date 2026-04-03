Онищенко оценил перспективы перехода школ на десятилетнее обучение - РИА Новости, 03.04.2026
12:19 03.04.2026 (обновлено: 13:05 03.04.2026)
Онищенко оценил перспективы перехода школ на десятилетнее обучение
Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вопрос о переходе российских школ на десятилетнее обучение не является актуальным, важнее развивать индивидуальные образовательные траектории для каждого ребенка с помощью искусственного интеллекта, такое мнение высказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В пятницу глава РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости высказал мнение, что десятилетнего образования в российских школах может быть достаточно.
"Вопрос рассуждений 10 или 11 (лет обучения в школе - ред.) неактуальный. Я бы сегодня рассуждал об индивидуальной программе образования каждого ребенка. И такие возможности открывает использование искусственного интеллекта", - сказал Онищенко.
Академик отметил, что современные технологии позволяют учитывать психологические и индивидуальные особенности конкретного школьника, формируя персонализированные образовательные программы.
"Кто-то будет учиться 9 классов и получит полноценный диплом, кому-то может быть придется 11 учиться, основная масса, конечно, будет идти посередине", - заключил Онищенко.
