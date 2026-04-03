В Сомали обстреляли аэропорт, где приземлялся самолет президента, пишут СМИ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Два разрыва прозвучали в пятницу в аэропорту крупнейшего города Юго-Западного Сомали Байдабо, где приземлялся самолёт сомалийского президента Хасана Шейха Махмуда, сообщило издание The Daily Somalia.
"В районе аэропорта Байдабо раздались два разрыва, предположительно артиллерийских мин, в тот момент, когда самолет с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом на борту заходил на посадку. По приземлении сотрудники службы безопасности быстро усадили президента в бронированный автомобиль. Власти пока не комментировали ситуацию", - пишет издание.
Президент Юго-Западного штата 17 марта принял решение разорвать связи с центром, а затем назначил выборы в обход новой конституции. Менее чем через две недели после переговоров с федеральным правительством он покинул свой пост и отбыл в Кению. В понедельник в столицу Юго-Западного Сомали вошли вооружённые силы центрального правительства. В пятницу сомалийский президент прибыл в Байдабо.