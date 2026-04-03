В Сомали обстреляли аэропорт, где приземлялся самолет президента, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2026
18:37 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/obstrel-2085101608.html
В Сомали обстреляли аэропорт, где приземлялся самолет президента, пишут СМИ
В Сомали обстреляли аэропорт, где приземлялся самолет президента, пишут СМИ

The Daily Somalia: неизвестные обстреляли аэропорт, где приземлился президент

© Кадр видео из соцсетейДым на месте взрывов в аэропорту Байдабо, Сомали
Дым на месте взрывов в аэропорту Байдабо, Сомали - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Два разрыва прозвучали в пятницу в аэропорту крупнейшего города Юго-Западного Сомали Байдабо, где приземлялся самолёт сомалийского президента Хасана Шейха Махмуда, сообщило издание The Daily Somalia.
"В районе аэропорта Байдабо раздались два разрыва, предположительно артиллерийских мин, в тот момент, когда самолет с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом на борту заходил на посадку. По приземлении сотрудники службы безопасности быстро усадили президента в бронированный автомобиль. Власти пока не комментировали ситуацию", - пишет издание.
Президент Юго-Западного штата 17 марта принял решение разорвать связи с центром, а затем назначил выборы в обход новой конституции. Менее чем через две недели после переговоров с федеральным правительством он покинул свой пост и отбыл в Кению. В понедельник в столицу Юго-Западного Сомали вошли вооружённые силы центрального правительства. В пятницу сомалийский президент прибыл в Байдабо.
 
