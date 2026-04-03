14:53 03.04.2026 (обновлено: 16:07 03.04.2026)
"Нефтехимик" продлил контракт с Гришиным на два года
"Нефтехимик" продлил контракт с Гришиным на два года
"Нефтехимик" продлил контракт с Гришиным на два года
Нижнекамский "Нефтехимик" продлил соглашение с главным тренером Игорем Гришиным на два года, заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" продлил соглашение с главным тренером Игорем Гришиным на два года, заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Ларионов.
В среду "Нефтехимик" уступил омскому "Авангарду" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата нижнекамский клуб стал седьмым в Восточной конференции.
"С Игорем Владимировичем мы договорились о продлении контракта на два года года", - заявил Ларионов на пресс-конференции, трансляция которой проходит на странице клуба в соцсети "ВКонтакте".
Гришину 59 лет. Он возглавил "Нефтехимик" в июне 2025 года. Под его руководством команда впервые с сезона-2022/23 вышла в плей-офф КХЛ.
