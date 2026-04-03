В центре Санкт-Петербурга BMW столкнулся с тремя машинами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Водитель BMW госпитализирован в состоянии клинической смерти после столкновения с тремя иномарками в Центральном района Санкт-Петербурга, в результате которого еще три человека получили травмы средней степени тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу министерства, в пятницу в 19.20 мск на Воскресенской набережной 21-летний водитель BMW столкнулся с попутными Kia и Renault, после чего выехал на встречную полосу, столкнулся с бетонным ограждением, а затем - со встречным автомобилем Suzuki.