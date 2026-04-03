Сейчас Головин ключевой футболист для "Монако", заявил Поконьоли

"Для меня Головин проводит хороший сезон. У него были менее удачные матчи, но это была общая проблема. В сложные периоды он всегда сохранял хорошее отношение к тренировкам и неизменно показывал свой максимум. Когда я пришел, мне говорили, что он может быть нестабилен. Я считаю, что стабильность в футболе зависит от ежедневной работы. Если поддерживать определенный уровень стабильности каждый день, это повлияет на индивидуальные результаты", - сказал на пресс-конференции Поконьоли, которого цитирует сайт "Монако".