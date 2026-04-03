Сейчас Головин ключевой футболист для "Монако", заявил Поконьоли

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тренер "Монако" Себастьен Поконьоли высоко оценил игру российского полузащитника Александра Головина, отметив, что на данный момент его значимость для футбольного клуба выше, чем когда-либо.
"Для меня Головин проводит хороший сезон. У него были менее удачные матчи, но это была общая проблема. В сложные периоды он всегда сохранял хорошее отношение к тренировкам и неизменно показывал свой максимум. Когда я пришел, мне говорили, что он может быть нестабилен. Я считаю, что стабильность в футболе зависит от ежедневной работы. Если поддерживать определенный уровень стабильности каждый день, это повлияет на индивидуальные результаты", - сказал на пресс-конференции Поконьоли, которого цитирует сайт "Монако".
"Точно так же, как и у многих моих игроков, у него высокое качество работы на тренировках. Его красная карточка в матче против "Нанта" позволила ему переосмыслить управление своими эмоциями, и это показывает, что он еще может прогрессировать. Надеюсь, он завершит сезон в том же духе. В любом случае, у нас есть ключевой игрок, возможно, даже более важный, чем когда-либо, и это позитивный момент. Это доказывает, что, несмотря на большой опыт в клубе, он может продолжать развиваться и прогрессировать", - добавил бельгийский тренер.
Головину 29 лет. Воспитанник московского ЦСКА перешел в "Монако" летом 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 262 матча и забил 38 мячей.