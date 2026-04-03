Сейчас Головин ключевой футболист для "Монако", заявил Поконьоли - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
21:12 03.04.2026
Сейчас Головин ключевой футболист для "Монако", заявил Поконьоли
Сейчас Головин ключевой футболист для "Монако", заявил Поконьоли
Тренер "Монако" Себастьен Поконьоли высоко оценил игру российского полузащитника Александра Головина, отметив, что на данный момент его значимость для... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Сейчас Головин ключевой футболист для "Монако", заявил Поконьоли

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тренер "Монако" Себастьен Поконьоли высоко оценил игру российского полузащитника Александра Головина, отметив, что на данный момент его значимость для футбольного клуба выше, чем когда-либо.
В воскресенье "Монако" примет "Марсель" в рамках 28-го тура Лиги 1. В текущем сезоне Головин провел за клуб 30 матчей и забил четыре гола.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Монако" одержал шестую подряд победу в чемпионате Франции, обыграв "Лион"
22 марта, 19:12
"Для меня Головин проводит хороший сезон. У него были менее удачные матчи, но это была общая проблема. В сложные периоды он всегда сохранял хорошее отношение к тренировкам и неизменно показывал свой максимум. Когда я пришел, мне говорили, что он может быть нестабилен. Я считаю, что стабильность в футболе зависит от ежедневной работы. Если поддерживать определенный уровень стабильности каждый день, это повлияет на индивидуальные результаты", - сказал на пресс-конференции Поконьоли, которого цитирует сайт "Монако".
"Точно так же, как и у многих моих игроков, у него высокое качество работы на тренировках. Его красная карточка в матче против "Нанта" позволила ему переосмыслить управление своими эмоциями, и это показывает, что он еще может прогрессировать. Надеюсь, он завершит сезон в том же духе. В любом случае, у нас есть ключевой игрок, возможно, даже более важный, чем когда-либо, и это позитивный момент. Это доказывает, что, несмотря на большой опыт в клубе, он может продолжать развиваться и прогрессировать", - добавил бельгийский тренер.
Головину 29 лет. Воспитанник московского ЦСКА перешел в "Монако" летом 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 262 матча и забил 38 мячей.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
"Мяч точно не потеряет": Глебов восхитился уровнем игры Головина
30 марта, 19:14
 
