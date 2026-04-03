Мишустин и премьер Казахстана обсудили развитие отношений двух стран

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым, главы правительств обсудили развитие двусторонних отношений Москвы и Астаны, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Отмечается, что особое внимание уделено наращиванию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях.