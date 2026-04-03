Матвиенко рассказала, почему третьей мировой войны не случится

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает, что человечество пришло к третьей мировой войне.
"Что касается третьей мировой войны, я бы так не говорила. Мне кажется, для этого пока нет, к счастью, оснований. Надо больше говорить о нарастающем системном кризисе международной безопасности и о чудовищном кризисе доверия в международных отношениях. Большая дипломатия ушла, ее уже нет, но тем не менее, я думаю, что апокалиптические эти все прогнозы сегодня неуместны", - сказала Матвиенко ИС "Вести".
"Они недооценили потенциал Ирана, стремление этой древнейшей нации - одна из древнейших наций в мире - любой ценой защитить свою родную землю. И мы видим, как общество сейчас сплотилось. Они ожидали эффекта от свержения, убийства лидеров Ирана, вдохновленные авантюрой в Венесуэле, они полагали, что тоже произойдет в Иране. Здесь они тоже ошиблись и просчитались", - констатировала политик.
Матвиенко выразила сожаление, что ушла ответственность с полей мировой политики.
"Ведь принимая такое серьезнейшее решение, они не имели права ни просчитать последствия - а что будет в результате? Они взорвали Ближний Восток, привели к энергетическому кризису. Разрушения, серьезные разрушения в странах Персидского залива, и серьезный ущерб им нанесён. А главное, что это ничего не изменит. Иран никуда не денется, и США никуда не денутся, и Израиль", - добавила она.
По мнению спикера СФ, нападение на Ирак, Ливию, Сирию, Иран - это попытка США все нефтегазовые государства, где огромные ресурсы энергетические, подчинить себе, управлять этим процессом, диктовать, диктовать цену на нефть и газ, получать от этого прибыль. "Это же не случайно - нападение именно на эти страны", - сказала политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
