Запрета абортов в России не будет, заявила Матвиенко
Запрета абортов в России не будет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.04.2026
Запрета абортов в России не будет, заявила Матвиенко
Запрета абортов в РФ не будет, государство не имеет права кому-либо запрещать то, что касается частной жизни, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T19:50:00+03:00
2026-04-03T19:50:00+03:00
2026-04-03T19:50:00+03:00
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Запрета абортов в России не будет, заявила Матвиенко
Матвиенко: в России не введут запрет на аборты
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Запрета абортов в РФ не будет, государство не имеет права кому-либо запрещать то, что касается частной жизни, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Государство не имеет право кому-либо запрещать касаемо частной жизни, и я уверена, что запретов (абортов - ред.) как таковых не будет", - сказала Матвиенко ИС "Вести"
Председатель СФ отметила, что право выбора безусловно находится за женщиной.
"Мы, церковь, общество, медики, безусловно, должны сделать все, чтобы отговорить от этого очень серьезного шага в жизни, о котором она потом всю жизнь может жалеть, сделать максимум возможного", - добавила председатель Совфеда
Матвиенко подчеркнула, что в случае, если это решение окончательное, то женщина должна иметь такое право.
"А что касается мужчин, они ведут себя так, как будто они не имеют к этому никакого отношения. Они также должны рядом быть со своей женщиной любимой и брать на себя долю ответственности", - заключила председатель СФ.