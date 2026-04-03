Матвиенко не верит в распад НАТО

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. НАТО, несмотря на разногласия США и европейцев, вряд ли распадется, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Что касается того, что распадётся НАТО, я в это не верю. Никакой это не оборонительный альянс, а это альянс для нападения, для порабощения, для разжигания конфликта. Поэтому НАТО не распадётся, на мой взгляд. Но (президент США Дональд - ред.) Трамп абсолютно правильно говорит. Вот я в этой части его поддерживаю - а почему мы должны за счёт средств наших налогоплательщиков обеспечивать зонтик безопасности для Европы? Может быть, пусть они сами займутся своей безопасностью?" - сказала спикер СФ в интервью ИС "Вести".
В этой части, по мнению Матвиенко, в организации будут идти конфликтные процессы, но полностью отказаться от НАТО не получится.
"Европейцы, почему они отказались поддержать Трампа? Потому что нечем поддерживать. Склады-то все опустели. Все оружие переправлено на войну с Россией, на Украину", - сказала она.