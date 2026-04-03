Россия не будет красть Зеленского, заявила Матвиенко

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия не будет идти по пути похищения глав государств, "красть" Владимира Зеленского, это не наш стиль, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Вы предлагаете Зеленского, что ли, украсть? Вы не провоцируйте меня на ответ, что вот надо жахнуть, надо сейчас кого-то выкрасть. Это не наш стиль. Мы самоуважающая себя страна и уважаемая страна в мире", - сказала спикер СФ в интервью ИС "Вести".
Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу
3 апреля, 13:17
По ее мнению, если Россия будет действовать такими методами, "мы потеряем уважение к себе, а это первое".
Она также отметила, что эффекта США от убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "никакого не получили, но клеймо останется в истории навсегда".
"Власть в Иране такая основательная, серьёзная. Там подтянулись другие и заняли эти места. И они также бьются за свою страну, за свой народ, за свой суверенитет, как любая тоже уважающая себя страна", - сказала Матвиенко.