Чиновники из команды Макрона покидают посты в Елисейском дворце, пишут СМИ

ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Чиновники из команды президента Франции Эммануэля Макрона постепенно покидают свои посты в Елисейском дворце на фоне приближения конца его президентского срока, сообщает газета Politico со ссылкой на анонимные источники.
"Поскольку Макрон не имеет права баллотироваться на третий срок подряд и не может провести свою законодательную программу через зашедший в тупик парламент, сотрудники пытаются подготовиться к новым должностям до ухода французского лидера. За последние два месяца команду Макрона покинули четыре старших советника, в том числе два заместителя руководителя аппарата, отвечающие за координацию политических направлений в Елисейском дворце", - говорится в материале.
По словам одного из помощников министра, в то время как до конца срока Макрона остается один год, члены его команды думают прежде всего о своих карьерах. Двое чиновников, близких к французскому лидеру, сообщили о том, что глава его администрации Эммануэль Мулен рассматривает возможность покинуть свой пост ради руководящей должности в Банке Франции, сообщает Politico.
"Вокруг Макрона сформировалось ядро лояльных ему людей, которое становится всё меньше и меньше", - приводит газета слова бывшего помощника министра.
В общем потоке людей, покинувших команду французского лидера, также фигурирует Анн-Клэр Лежандр, которая незадолго до начала эскалации на Ближнем Востоке оставила пост советника Макрона по Северной Африке и Ближнему Востоку в пользу должности главы Института арабского мира в Париже (IMA), сменив на этом посту экс-министра культуры Франции Жака Ланга, ушедшего в отставку вскоре после появления информации о его связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает издание.
На фоне возможного ухода действующего главы администрации один из чиновников, близких к Макрону, сообщил о возможном возвращении в Елисейский дворец Пьера-Андре Имбера, который ранее уже занимал этот пост. В то же время привлечение в команду Макрона, у которого истекает срок президентства, новых людей может оказаться сложной задачей. В этой обстановке сокращения команды Макрона ожидается, что последний год его президентства пройдет в атмосфере кризисного управления, а не новых инициатив и смелых решений, говорится в сообщении Politico.
Очередные президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года. Макрону нельзя в них участвовать, поскольку он отработал два президентских срока подряд. Срок его полномочий истекает в мае.
