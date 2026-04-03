Чиновники из команды Макрона покидают посты в Елисейском дворце, пишут СМИ

На фоне возможного ухода действующего главы администрации один из чиновников, близких к Макрону, сообщил о возможном возвращении в Елисейский дворец Пьера-Андре Имбера, который ранее уже занимал этот пост. В то же время привлечение в команду Макрона, у которого истекает срок президентства, новых людей может оказаться сложной задачей. В этой обстановке сокращения команды Макрона ожидается, что последний год его президентства пройдет в атмосфере кризисного управления, а не новых инициатив и смелых решений, говорится в сообщении Politico.