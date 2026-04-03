14:12 03.04.2026
Экс-тренер сборной Румынии Луческу перенес сердечный приступ
Экс-тренер сборной Румынии Луческу перенес сердечный приступ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу перенес сердечный приступ, сообщает журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.
По данным источника, Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. В пятницу специалиста должны были выписать, теперь он находится в реанимации.
В четверг Федерация футбола Румынии (FRF) объявила на сайте об уходе Луческу с поста главного тренера национальной команды в связи с истечением контракта .В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 29 марта стало известно, что 80-летний Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-86 годах Луческу также руководил сборной Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984, впервые выступив в финальной стадии чемпионатов Европы.
