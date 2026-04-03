"Лейкерс" уступили "Оклахома-Сити" в матче НБА

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" уступил клубу "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити закончилась победой хозяев со счетом 139:96 (44:21, 38:30, 30:16, 27:29). Самым результативным игроком матча стал Шэй Гилджес-Александер из "Тандер", который набрал 28 очков. У гостей 15 очков на счету Остина Ривза.
Защитник "Лейкерс" Лука Дончич не смог доиграть матч, получив бесконтактную травму задней поверхности левого бедра в третьей четверти. По ходу сезона он уже сталкивался с подобным повреждением. Словенец покинул площадку, закрыв лицо руками.
"Лейкерс" прервали четырехматчевую победную серию и с 50 победами при 27 поражениях идут на третьем месте в таблице Западной конференции, которую возглавляет "Оклахома-Сити" (61-16).
Результаты других матчей:
- "Детройт Пистонс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 113:108;
- "Шарлотт Хорнетс" - "Финикс Санс" - 127:107;
- "Голден Стэйт Уорриорз" - "Кливленд Кавальерс" - 111:118;
- "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 118:106;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 99:118.
