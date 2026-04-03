14:26 03.04.2026
На новгородской трассе задержали курьеров с мефедроном в газовом баллоне
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Полицейские перехватили на трассе М-11 в Новгородской области наркокурьеров, перевозивших 10 килограммов мефедрона в газовом баллоне, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
Уточняется, что на федеральной трассе М-11 "Нева" в Новгородском округе оперативники остановили внедорожник Great Wall. В машине находились трое мужчин: двое жителей Челябинской области и уроженец Краснодарского края. При досмотре полицейские обнаружили в багажном отделении черный металлический баллон для сжиженного газа. Внутри него была спрятана пластиковая канистра с порошкообразным содержимым.
"В результате экспертизы выяснилось, что изъятая смесь массой более 10 килограммов содержит в своем составе мефедрон. По предварительным данным, мужчины исполняли роль оптовых межрегиональных наркокурьеров. Криминальный товар они забрали из тайника в Санкт-Петербурге и планировали перевезти в Ижевск для дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), мужчины арестованы.
