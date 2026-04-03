Тренер "Салавата Юлаева" назвал героями игроков команды

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов назвал хоккеистов своей команды героями после победы над екатеринбургским "Автомобилистом" и выхода во второй раунд Кубка Гагарина.
В четверг "Салават Юлаев" на своем льду во втором овертайме обыграл "Автомобилист" со счетом 4:3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, серия завершилась со счетом 4-2 в пользу уфимского клуба.
"Были и хорошие моменты, и плохие. Пропустили за 30 секунд (до конца третьего периода), сравняли за 4 секунды и вытащили в овертайме. Ребята все молодцы, герои. Огромное спасибо нашим болельщикам, мы их чувствовали, сегодня была особая атмосфера, никто не разошелся в овертайме, все верили и болели за нас. Ребята играли с повышенной ответственностью, ловили на себя шайбу. В основное время мы прилично друг друга потрепали, обе команды много сил потратили, но я горжусь ребятами, что они нашли в себе силы", - приводит слова Козлова официальный сайт "Салавата Юлаева".
Уфимский клуб в третий раз играл с "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ, в 2010 и 2019 годах сильнее также был "Салават Юлаев". Во втором раунде команда Козлова сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина ярославским "Локомотивом".