17:31 03.04.2026
"Ромир" рассказал об удовлетворенности кофе в ритейле
"Ромир" рассказал об удовлетворенности кофе в ритейле
Уровень удовлетворенности кофе в сфере ритейла в среднем составляет 75%, сообщает исследовательский центр "Ромир". РИА Новости, 03.04.2026
https://ria.ru/20251218/pyaterochka-2062962058.html
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень удовлетворенности кофе в сфере ритейла в среднем составляет 75%, сообщает исследовательский центр "Ромир".
Исследование специалистов, проведенное в начале 2026 года среди покупателей кофе с собой в канале супермаркета, показало, что аудитория свободно перемещается между форматами. Так, выбор определяется сочетанием удобства, вкуса и цены.
Вывеска на здании универсама Пятерочка - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Ромир": "Пятерочка" стала лидером рейтинга по ценам на новогодние продукты
18 декабря 2025, 16:14
Специалисты подчеркнули, что разные форматы сохраняют свои сильные стороны в потребительских сценариях. Кофейни ассоциируются с атмосферой (21%) и ассортиментом (18%), рестораны быстрого обслуживания – с соотношением цены и качества (31%), АЗС – с удобством покупки "на ходу" (46%). Ритейл закрепляется как выбор, где сочетаются доступность, удобство (46%) и привлекательная цена (31%).
При этом исследователи отметили, что у некоторых ритейлеров показатель удовлетворенности кофе превышает средний. Так, у торговой сети "Перекресток" он составляет 80%. Показатель удовлетворенности по вкусу держится на уровне 78%, а индекс потребительской лояльности – на уровне 25%.
Онлайн-опрос проводился на панели "Ромир" в феврале-марте 2026 года. Он состоялся в городах-присутствия "Перекрестка" / "Select Перекрестка". В опросе участвовали 384 мужчины и женщины в возрасте 18-64 лет, покупающие горячий кофе минимум 2-3 раза в месяц (в том числе – приобретавшие его в сетях "Перекресток" или "Select Перекресток" за последние три месяца).
 
