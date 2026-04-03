"Ромир" рассказал об удовлетворенности кофе в ритейле

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень удовлетворенности кофе в сфере ритейла в среднем составляет 75%, сообщает исследовательский центр "Ромир".

Исследование специалистов, проведенное в начале 2026 года среди покупателей кофе с собой в канале супермаркета, показало, что аудитория свободно перемещается между форматами. Так, выбор определяется сочетанием удобства, вкуса и цены.

Специалисты подчеркнули, что разные форматы сохраняют свои сильные стороны в потребительских сценариях. Кофейни ассоциируются с атмосферой (21%) и ассортиментом (18%), рестораны быстрого обслуживания – с соотношением цены и качества (31%), АЗС – с удобством покупки "на ходу" (46%). Ритейл закрепляется как выбор, где сочетаются доступность, удобство (46%) и привлекательная цена (31%).

При этом исследователи отметили, что у некоторых ритейлеров показатель удовлетворенности кофе превышает средний. Так, у торговой сети "Перекресток" он составляет 80%. Показатель удовлетворенности по вкусу держится на уровне 78%, а индекс потребительской лояльности – на уровне 25%.