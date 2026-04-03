Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург" Малкина

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Питтсбург Пингвинз" матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) в пользу хозяев плошадки. В составе "Лайтнинг" хет-трик оформил Энтони Сирелли (6-я, 21-я и 56-я минуты), также голами отметились Брейден Пойнт (35), Земгус Гиргенсонс (40) и российский нападающий Никита Кучеров (54). У "Питтсбурга" шайбы забросили Рикард Ракелль (8) и российский форвард Егор Чинахов (17, 60).

Никита Кучеров также записал на свой счет две голевые передачи и был признан второй звездой матча.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил два силовых приема.