Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург" Малкина

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) в пользу хозяев плошадки. В составе "Лайтнинг" хет-трик оформил Энтони Сирелли (6-я, 21-я и 56-я минуты), также голами отметились Брейден Пойнт (35), Земгус Гиргенсонс (40) и российский нападающий Никита Кучеров (54). У "Питтсбурга" шайбы забросили Рикард Ракелль (8) и российский форвард Егор Чинахов (17, 60).
Никита Кучеров также записал на свой счет две голевые передачи и был признан второй звездой матча.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил два силовых приема.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ "Каролина Харрикейнз" благодаря голам Александра Никишина и Андрея Свечникова обыграла "Коламбус Блю Джекетс" (5:1), "Оттава Сенаторз" выиграла у "Баффало Сейбрз" (1:4), "Монреаль Канадиенс" вместе с оформившим голевую передачу Иваном Демидовым добыл победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2), "Филадельфия Флайерз" уступила "Детройт Ред Уингз" (2:4), а "Флорида Пантерз" одолела "Бостон Брюинз" (2:1).
