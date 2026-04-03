Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург" Малкина - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
05:01 03.04.2026
Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург" Малкина
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Питтсбург Пингвинз" матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тампа-Бэй
6 : 3
Питтсбург
05:06 • Энтони Чирелли
(Гаге Гонсалвеш)
20:11 • Энтони Чирелли
34:08 • Брэйден Пойнт
(Джейк Гентцель, Никита Кучеров)
39:05 • Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурде, Райан Макдонаф)
53:50 • Никита Кучеров
(Charles-Edouard D'Astous, Джейк Гентцель)
55:33 • Энтони Чирелли
(Гаге Гонсалвеш, Никита Кучеров)
07:01 • Рикард Ракелл
(Самуэль Жирар, Кристфер Летанг)
16:10 • Егор Чинахов
(Брайан Раст, Самуэль Жирар)
59:58 • Егор Чинахов
(Кристфер Летанг, Энтони Манта)
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) в пользу хозяев плошадки. В составе "Лайтнинг" хет-трик оформил Энтони Сирелли (6-я, 21-я и 56-я минуты), также голами отметились Брейден Пойнт (35), Земгус Гиргенсонс (40) и российский нападающий Никита Кучеров (54). У "Питтсбурга" шайбы забросили Рикард Ракелль (8) и российский форвард Егор Чинахов (17, 60).
Никита Кучеров также записал на свой счет две голевые передачи и был признан второй звездой матча.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил два силовых приема.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ "Каролина Харрикейнз" благодаря голам Александра Никишина и Андрея Свечникова обыграла "Коламбус Блю Джекетс" (5:1), "Оттава Сенаторз" выиграла у "Баффало Сейбрз" (1:4), "Монреаль Канадиенс" вместе с оформившим голевую передачу Иваном Демидовым добыл победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2), "Филадельфия Флайерз" уступила "Детройт Ред Уингз" (2:4), а "Флорида Пантерз" одолела "Бостон Брюинз" (2:1).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Овечкин едва не вынес американца за борт мощным силовым приемом
3 апреля, 03:20
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингПиттсбург ПингвинзЕвгений МалкинНикита КучеровЕгор ЧинаховАндрей Василевский
 
Матч-центр
 
