Юрист: Дудю* может грозить пожизненное после интервью с главарем РДК** - РИА Новости, 03.04.2026
19:28 03.04.2026
Юрист: Дудю* может грозить пожизненное после интервью с главарем РДК**
Юрист: Дудю* может грозить пожизненное после интервью с главарем РДК** - РИА Новости, 03.04.2026
Юрист: Дудю* может грозить пожизненное после интервью с главарем РДК**
Блогеру-иноагенту Юрию Дудю* в России может грозить пожизненное лишение свободы за госизмену и содействие терроризму после интервью с главарем запрещенного в РФ РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T19:28:00+03:00
2026-04-03T19:28:00+03:00
россия
брянская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
интерпол
общество
россия
брянская область
россия, брянская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, интерпол, общество
Россия, Брянская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Интерпол, Общество
Юрист: Дудю* может грозить пожизненное после интервью с главарем РДК**

Василенко: Дудю может грозить пожизненный срок после интервью с главарем РДК

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Блогеру-иноагенту Юрию Дудю* в России может грозить пожизненное лишение свободы за госизмену и содействие терроризму после интервью с главарем запрещенного в РФ террористического РДК** Денисом Капустиным***, считает юрист Лилия Василенко.
В пятницу в СК РФ сообщили, что председатель комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям Дудя* после его интервью с организатором нападения на Брянскую область и главарем запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"** Капустиным***.
Главарь РДК** в интервью Дудю* среди прочего рассказывал, как он и его сообщники убивали мирных жителей Брянской области в марте 2023 года.
По словам юриста, публикация интервью с руководителями или представителями организаций, признанных в РФ террористическими, может иметь серьезные уголовно-правовые последствия.
"Юрию Дудю* в случае возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда" за формирование позитивного образа РДК** и признание его методов легитимными может грозить до семи лет лишения свободы", - рассказала РИА Новости член союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Василенко.
При этом, добавила она, если следствие докажет, что интервью с Капустиным использовалось для вербовки или вовлечения лиц в террористическую организацию, действия Дудя* могут квалифицировать по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности", максимальный срок по которой - пожизненное лишение свободы.
"Более того, если будет установлено, что публикация интервью способствует информационной поддержке или финансированию организации, ведущей вооруженную или террористическую деятельность против РФ, это может быть квалифицировано как государственная измена по статье 275 УК РФ. Дудю* может грозить вплоть до пожизненного заключения за предоставление площадки для трансляции взглядов противника и информационную поддержку деятельности боевиков ВСУ во время СВО", - подчеркнула Василенко.
В случае одновременного возбуждения дел по нескольким статьям, отметила юрист, итоговое наказание Дудя* в России может составить от 25-30 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Поскольку блогер находится за пределами РФ, его уголовное преследование может носить заочный характер, что предполагает объявление в международный розыск через Интерпол, а также арест всех активов и имущества на территории РФ.
В ноябре 2025 года суд заочно приговорил Дудя* к одному году и 10 месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В феврале 2026 года суд ужесточил ему приговор, добавив запрет на администрирование сайтов на три года.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
**Организация, признанная экстремистской на территории РФ
***Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
