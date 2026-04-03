Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя две иконы Богоматери

Иконы выставят там с 4 апреля. Богоматерь Донскую после реставрации разместят в Большом храме Донского ставропигиального мужского монастыря. В РПЦ уточнили, что их передали в пользование на 49 лет.

В музее же отметили, что обе иконы продолжат числиться в собрании галереи. Специалисты смогут следить за их состоянием. Сами реликвии будут хранить в специализированных витринах в подходящем для них климате.