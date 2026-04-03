Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя две иконы Богоматери

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя иконы Владимирской и Донской Богоматери, сообщили в пресс-службе музея.
"Икона "Богоматерь Владимирская" первой трети XII века (ГТГ, инв. 14243) и икона "Богоматерь Донская" конца XIV века (ГТГ, инв. 14244) будут переданы в безвозмездное пользование Кафедральному соборному храму Христа Спасителя <...> Русской православной церкви", — написала галерея в Telegram-канале.
Икона "Богоматерь Донская". Архивное фото
Иконы выставят там с 4 апреля. Богоматерь Донскую после реставрации разместят в Большом храме Донского ставропигиального мужского монастыря. В РПЦ уточнили, что их передали в пользование на 49 лет.
В музее же отметили, что обе иконы продолжат числиться в собрании галереи. Специалисты смогут следить за их состоянием. Сами реликвии будут хранить в специализированных витринах в подходящем для них климате.
Донская икона Богоматери поступила в Третьяковскую галерею в 1930 году. По предположению исследователей, ее написали для Успенского собора Коломны, она была в его иконостасе до середины XVI века. Затем ее перенесли в Москву. Во время революции реликвию изъяли из Благовещенского собора Кремля.
Икону "Богоматерь Владимирская" привезли на Русь из Константинополя около 1130 года. Сначала она хранилась в одном из храмов Вышгорода — города вблизи Киева. В середине XII века князь Андрей Боголюбский перенес почитаемый образ в Успенский собор во Владимире. В XV веке ее перенесли в Успенский собор Московского Кремля. После революции икону передали Третьяковской галерее, с 1999 года она находилась в храме-музее Святителя Николая в Толмачах.