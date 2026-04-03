Рейтинг@Mail.ru
Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя две иконы Богоматери - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
10:37 03.04.2026 (обновлено: 13:57 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/ikony-2084930043.html
Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя две иконы Богоматери
Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя иконы Владимирской и Донской Богоматери, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:37:00+03:00
2026-04-03T13:57:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823207395_0:249:2423:1612_1920x0_80_0_0_f7c8cf82f83fa794f5db6c8e6d036355.jpg
https://ria.ru/20260315/ikona-2080832634.html
https://ria.ru/20260331/khram-2084023486.html
москва
киев
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823207395_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_bff8918f963dbfbdaee65b0d50c2d3f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВладимирская икона Божией Матери
Владимирская икона Божией Матери - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя иконы Владимирской и Донской Богоматери, сообщили в пресс-службе музея.
"Икона "Богоматерь Владимирская" первой трети XII века (ГТГ, инв. 14243) и икона "Богоматерь Донская" конца XIV века (ГТГ, инв. 14244) будут переданы в безвозмездное пользование Кафедральному соборному храму Христа Спасителя <...> Русской православной церкви", — написала галерея в Telegram-канале.
© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкИкона "Богоматерь Донская"
Икона Богоматерь Донская - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
Икона "Богоматерь Донская". Архивное фото
Иконы выставят там с 4 апреля. Богоматерь Донскую после реставрации разместят в Большом храме Донского ставропигиального мужского монастыря. В РПЦ уточнили, что их передали в пользование на 49 лет.
В музее же отметили, что обе иконы продолжат числиться в собрании галереи. Специалисты смогут следить за их состоянием. Сами реликвии будут хранить в специализированных витринах в подходящем для них климате.
Чудотворная Державная икона Божией Матери доставлена после реставрации в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В храм Христа Спасителя привезли чудотворную Державную икону Богородицы
15 марта, 18:08
Донская икона Богоматери поступила в Третьяковскую галерею в 1930 году. По предположению исследователей, ее написали для Успенского собора Коломны, она была в его иконостасе до середины XVI века. Затем ее перенесли в Москву. Во время революции реликвию изъяли из Благовещенского собора Кремля.
Икону "Богоматерь Владимирская" привезли на Русь из Константинополя около 1130 года. Сначала она хранилась в одном из храмов Вышгорода — города вблизи Киева. В середине XII века князь Андрей Боголюбский перенес почитаемый образ в Успенский собор во Владимире. В XV веке ее перенесли в Успенский собор Московского Кремля. После революции икону передали Третьяковской галерее, с 1999 года она находилась в храме-музее Святителя Николая в Толмачах.
Реставрация куполов и крестов на храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Собянин рассказал о сроках реставрации крестов на храме Христа Спасителя
31 марта, 15:05
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала